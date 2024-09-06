Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года D "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 12 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2001
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (74) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком D. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 720 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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