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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года D "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 2001 года D "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 2001 года D "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 12 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (74) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком D. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 720 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 D "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 2001 "Прощальная марка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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