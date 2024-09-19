Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года A "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 12 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2001
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком A. Это золотая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4539 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2950 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
636 $
Цена в валюте аукциона 4400 DKK
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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