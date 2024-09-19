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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года A "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 2001 года A "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 2001 года A "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 12 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком A. Это золотая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4539 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2950 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Bruun Rasmussen - February 18, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
636 $
Цена в валюте аукциона 4400 DKK
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Wormser Auktionshaus - May 30, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 A "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 2001 "Прощальная марка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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