1 марка 2001 года A "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком A. Это золотая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4539 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2950 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2021.

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