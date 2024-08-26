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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder". Латунное покрытие. Латунное покрытие (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунное покрытие. Латунное покрытие

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" Латунное покрытие Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" Латунное покрытие Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,01 гр
  • Диаметр 19,87 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Латунное покрытие. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2700 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1606 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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