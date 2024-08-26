Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder". Латунное покрытие. Латунное покрытие (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунное покрытие. Латунное покрытие
Цены на аукционах (7) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Латунное покрытие. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2700 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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