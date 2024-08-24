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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1984 года F. Железо. Железо покрытое медью (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо. Железо покрытое медью

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1984 года F Железо Железо покрытое медью - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1984 года F Железо Железо покрытое медью - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,89 гр
  • Диаметр 20,66 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1984
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1984 года со знаком F. Железо. Железо покрытое медью. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5946 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1984 F на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 50 пфеннигов 1984 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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