Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1984 года F. Железо. Железо покрытое медью (Германия, ФРГ)
Разновидность: Железо. Железо покрытое медью
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1984 года со знаком F. Железо. Железо покрытое медью. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5946 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
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