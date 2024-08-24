Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 2001 года F (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,000
- Тираж PROOF 83,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 2001
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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