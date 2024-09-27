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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1969 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1969 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1969 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,968,927
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1969
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1969 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 32360 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1969 J на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 50 пфеннигов 1969 J на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

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