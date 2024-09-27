Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1969 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1969 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 32360 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.
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