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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1968 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1968 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1968 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,672,146
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1968 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4170 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 27 EUR. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Германия 50 пфеннигов 1968 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 50 пфеннигов 1968 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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