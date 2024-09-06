Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1968 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1968 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4170 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 27 EUR. Торги состоялись 20 марта 2019.
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