Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1967 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,683,126
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1967
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1967 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
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