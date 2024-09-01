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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1967 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1967 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1967 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,842,885
  • Тираж PROOF 5,363

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1967 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7333 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1967 G на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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