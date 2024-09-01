Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1967 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,842,885
- Тираж PROOF 5,363
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1967
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1967 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7333 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
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