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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1967 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1967 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1967 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,006,758
  • Тираж PROOF 1,600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1967 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 50 пфеннигов 1967 F на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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