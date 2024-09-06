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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1966 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,568,635
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1966 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1799 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 150 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (13)
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - July 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - March 10, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 10 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - March 6, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 6 марта 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - September 5, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1966 J на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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