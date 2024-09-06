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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1966 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1966 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1966 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,542,650
  • Тираж PROOF 3,070

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1966
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1966 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1969 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Möller (1)
Германия 50 пфеннигов 1966 G на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 50 пфеннигов 1966 G на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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