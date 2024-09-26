Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1966 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,328,141
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1966
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1966 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2567 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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