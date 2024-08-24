Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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