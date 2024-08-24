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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 84,105,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (1)
  • WAG (5)
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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