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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1996 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1996 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1996 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,200,000
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1996
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1996 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1996 F на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1996 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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