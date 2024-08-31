Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1996 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1996 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.
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