Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1995 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1995 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ
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