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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1982 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1982 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1982 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66,378,120
  • Тираж PROOF 78,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1982
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1982 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4138 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 110 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 5 пфеннигов 1982 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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