Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1982 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1982 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4138 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 110 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.
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