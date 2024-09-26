Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1978 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,823,620
- Тираж PROOF 54,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1978
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1978 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
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