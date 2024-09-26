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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1978 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1978 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1978 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,823,620
  • Тираж PROOF 54,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1978
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1978 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 5 пфеннигов 1978 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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