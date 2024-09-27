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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1975 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1975 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1975 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,201,120
  • Тираж PROOF 43,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1975
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1975 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 5 пфеннигов 1975 J на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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