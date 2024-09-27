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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1974 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1974 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1974 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,177,844
  • Тираж PROOF 35,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1974
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1974 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3475 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (2)
Германия 5 пфеннигов 1974 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 5 пфеннигов 1974 F на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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