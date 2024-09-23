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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1971 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1971 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1971 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 58,566,000
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1971
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1971 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4604 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Германия 5 пфеннигов 1971 J на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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