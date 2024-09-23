Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1971 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1971 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4604 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
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