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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1970 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1970 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1970 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,521,941
  • Тираж PROOF 5,240

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1970
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1970 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 5 пфеннигов 1970 F на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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