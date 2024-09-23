Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1968 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,046,907
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск