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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1968 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,046,907
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Möller (1)
Германия 5 пфеннигов 1968 D на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 5 пфеннигов 1968 D на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1968 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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