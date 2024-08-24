Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1967 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Deutsche Bundesbank
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,736,000
- Тираж PROOF 4,150
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1967
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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