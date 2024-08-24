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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1967 года G (Германия, ФРГ)

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Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,736,000
  • Тираж PROOF 4,150

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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