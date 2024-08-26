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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1967 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1967 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1967 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,418,350
  • Тираж PROOF 20

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1967 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1967 D на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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