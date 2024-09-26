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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1966 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,740,599
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1966 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2812 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 340 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1966 J на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1966 J на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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