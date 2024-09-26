Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1966 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1966 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2812 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 340 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
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