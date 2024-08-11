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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1966 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1966 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1966 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,047,732
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1966
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1966 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1966 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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