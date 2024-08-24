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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1992 года D. Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)

Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде

Аверс монеты - 5 марок 1992 года D Брак чеканки Лихтенраде - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1992 года D Брак чеканки Лихтенраде - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1992
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1992 года со знаком D. Брак чеканки Лихтенраде. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 24 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Германия 5 марок 1992 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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