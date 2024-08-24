Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1992 года D. Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)
Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1992 года со знаком D. Брак чеканки Лихтенраде. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 24 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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