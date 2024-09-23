Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года G. Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)

Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде

Аверс монеты - 5 марок 1975 года G Брак чеканки Лихтенраде - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года G Брак чеканки Лихтенраде - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года со знаком G. Брак чеканки Лихтенраде. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 70 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1975 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 5 марок 1975 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 марок 1975 G на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1975 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск