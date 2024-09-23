Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года G. Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)
Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года со знаком G. Брак чеканки Лихтенраде. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 70 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
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