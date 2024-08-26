Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1958 года J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT"
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT". Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1550 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Где продать?
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