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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1958 года J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT"

Аверс монеты - 5 марок 1958 года J Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1958 года J Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gerhard Hirsch Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1958
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1958 года со знаком J. Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT". Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1550 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1958 J на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 5 марок 1958 J на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Германия 5 марок 1958 J на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 5 марок 1958 J на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1958 J на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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