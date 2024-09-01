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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1957 года J. Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND) (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND)

Аверс монеты - 5 марок 1957 года J Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND) - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1957 года J Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND) - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,403,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1957
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком J. Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND). Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (2)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
3112 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1957 J на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1957 J на аукционе Felzmann - June 24, 2009
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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