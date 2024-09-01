Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1957 года J. Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND) (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,403,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1957
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком J. Гурт (GRÜSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND). Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (2)
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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