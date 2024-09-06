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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975-2001 года. Немагнитная (Германия, ФРГ)

Разновидность: Немагнитная

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Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975-2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Немагнитная. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2814 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 110 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Möller (1)
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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