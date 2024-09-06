Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975-2001 года. Немагнитная (Германия, ФРГ)
Разновидность: Немагнитная
Техническая информация
- Металл Никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975-2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Немагнитная. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2814 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 110 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2017.
Сохранность
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- Möller (1)
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