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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 5 марок 1975-2001 года Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975-2001 года Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975-2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Малый вес. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3698 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (5)
  • UBS (1)
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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