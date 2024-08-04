Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975-2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Малый вес. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3698 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (5)
- UBS (1)
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск