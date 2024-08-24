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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975-2001 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1975-2001 года Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975-2001 года Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975-2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Гурт гладкий. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Möller (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (6)
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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