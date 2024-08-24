Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975-2001 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (14) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Гурт гладкий. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (6)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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