Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Техническая информация
- Металл Никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975-2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Поворот штемпеля. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2822 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- Teutoburger (4)
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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