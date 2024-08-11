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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975-2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Поворот штемпеля. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2822 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Teutoburger (4)
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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