Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (9) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Смещение штемпеля. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2721 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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