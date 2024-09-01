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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1975-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975-2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975-2001 года. Смещение штемпеля. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2721 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1975-2001 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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