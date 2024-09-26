Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951 года F. Медное покрытие (Германия, ФРГ)
Разновидность: Медное покрытие
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком F. Медное покрытие. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1834 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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