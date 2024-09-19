Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года F. Гурт "Alle Menschen werden Brüder" (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт "Alle Menschen werden Brüder"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года со знаком F. Гурт "Alle Menschen werden Brüder". Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3335 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 9200 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.
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