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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года F. Гурт "Alle Menschen werden Brüder" (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт "Alle Menschen werden Brüder"

Аверс монеты - 5 марок 1969 года F Гурт "Alle Menschen werden Brüder" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1969 года F Гурт "Alle Menschen werden Brüder" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года со знаком F. Гурт "Alle Menschen werden Brüder". Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3335 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 9200 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1969 F на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
10854 $
Цена в валюте аукциона 9200 EUR
Германия 5 марок 1969 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1969 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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