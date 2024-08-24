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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года D. Никель (Германия, ФРГ)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 5 марок 1971 года D Никель - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1971 года D Никель - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,05 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года со знаком D. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3998 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 5 марок 1971 D на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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