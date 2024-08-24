Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года D. Никель (Германия, ФРГ)
Разновидность: Никель
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года со знаком D. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3998 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2017.
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