5 марок 2001 года A (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 2001 года со знаком A. Это никелевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 8 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.

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