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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1996 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1996 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1996 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 157,500
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1996
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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