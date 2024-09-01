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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1991 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1991 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1991 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,900,000
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1991
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1991 года со знаком J. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе Russiancoin за 140 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
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Германия 5 марок 1991 J на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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