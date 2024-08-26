Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1987 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,851,120
- Тираж PROOF 45,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1987
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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