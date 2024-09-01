Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1982 года D (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,978,120
- Тираж PROOF 78,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1982
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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