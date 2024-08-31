Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,414,546
- Тираж PROOF 43,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года со знаком J. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 8 EUR. Торги состоялись 29 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
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