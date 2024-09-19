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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1975 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,044,680
  • Тираж PROOF 43,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года со знаком F. Это никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
Германия 5 марок 1975 F на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1975 F на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1975 F на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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