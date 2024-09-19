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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1974 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,003,000
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9466 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1974 J на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 5 марок 1974 J на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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