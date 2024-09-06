Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1974 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,743,100
  • Тираж PROOF 35,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 74838 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 16 ноября 2022.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Karbownik (1)
  • Katz (3)
  • MUNZE (1)
  • Имперская монета (1)
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Katz - February 11, 2024
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Frühwald - September 16, 2023
Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1974 G на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 5 марок 1974 G на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1974 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск