Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1974 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,743,100
- Тираж PROOF 35,100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1974
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 74838 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 16 ноября 2022.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (1)
- Karbownik (1)
- Katz (3)
- MUNZE (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск