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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1974 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,548,000
  • Тираж PROOF 35,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9464 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (3)
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1974 F на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1974 F на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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