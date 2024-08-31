Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1974 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,548,000
- Тираж PROOF 35,100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1974
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9464 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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