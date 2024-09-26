Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1974 года D (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
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