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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1974 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1974 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1974 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,629,000
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1974 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Zöttl (1)
Германия 5 марок 1974 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1974 D на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 5 марок 1974 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1974 D на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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